Интимные фото помогли российским хакерам узнать местоположение бригады ВСУ

Интимные фотографии любовницы бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) помогли российским хакерам определить координаты расположения 148-й бригады армии Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

По данным канала, российские хакеры из объединения Killnet создали приложение с вирусом и подстроили скачивание программы подругой украинского бойца. Любовная история девушки и солдата «стала достоянием» хакеров Beregini, UserSec и Palach Pro.

Журналисты отметили, что пара обменивалась интимными фото и в один из дней девушка приехала навестить любимого в военную часть, раскрыв ее координаты. Кроме того, она подключала телефон к компьютеру военного, тем самым передавая доступ ко всем локальным данным российским военным.

В публикации говорится, что на устройстве хранилась информация о складах и технике ВСУ.

До этого Telegram-канал Mash писал, что ВСУ лишились главной секретной разработки — программы «Вираж ПВО». В публикации говорится, что программа помогала бойцам координировать работу беспилотников для атак по территории России, а также мониторить воздушное пространство над Украиной.