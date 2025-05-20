Сирийские боевики начали перестрелку с российскими солдатами у авиабазы Хмеймим

Сирийские боевики президента страны переходного перехода Ахмеда Хусейна аль-Шараа устроили перестрелку с российскими солдатами около авиационной базы Хмеймим в городе Джаблех.

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Об этом во вторник, 20 мая, сообщил Telegram-канал NAYA.

— Столкновения происходят... между бандформированиями и российской армией в районе базы Хмеймим в городе Джаблех, — говорится в публикации.

Отношения между Москвой и Дамасков оказались в подвешенном состоянии после свержения бывшего сирийского лидера Башара Асада. 15 февраля президент России Владимир Путин впервые провел телефонный разговор с Ахмедом аль-Шараа. Он тогда пожелал своему сирийскому коллеге успехов в решении всех стоящих на повестке дня вопросов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о будущем взаимоотношений Москвы и Дамаска, сообщил, что Кремль считает контакты российской делегации с новыми сирийскими властями важными, диалог с ними продолжится. При этом Москва вывела почти 400 своих военных из Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим в координации с новыми сирийскими властями. Кроме того, представители департамента ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел РФ сообщили, что Россия вывезла часть персонала загранпредставительств в Дамаске.