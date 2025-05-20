Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 1290 военнослужащих в зоне боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

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По данным ведомства, подразделения группировок российских войск «Север» и «Запад» ликвидировали до 155 и свыше 240 украинских солдат соответственно. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Юг» превысили 265 человек, а в зоне ответственности группировки войск «Восток» — 155 человек.

«Потери противника [в зоне ответственности группировки российских войск «Центр»] составили до 425 военнослужащих», — говорится в заявлении.

В свою очередь, бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили до 50 украинских солдат.

Как рассказали в Минобороны РФ, всего в течение суток военнослужащие страны нанесли удары по местам дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах боевых действий. В соответствующих операциях принимали участие ракетные войска и оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ, а также артиллерийские расчеты и расчеты ударных беспилотников.