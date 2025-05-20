Киев и Прага будут готовить украинских пилотов на F-16

Украина и Чехия договорились готовить украинских пилотов для истребителей F-16.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16", - написал он в Telegram-канале по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Сроки начала подготовки пилотов и другие подробности сотрудничества Шмыгаль не привел.

Помимо этого, утверждает премьер, страны планируют "укреплять интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий".

Владимир Зеленский в начале мая, как сообщило информационное агентство CTK, встретился с представителями парламента и предприятий оборонной промышленности Чехии. Позже Зеленский заявил, что Украина с начала 2025 года получила 500 тыс. снарядов в рамках чешской инициативы, а всего за время конфликта при посредничестве Праги Киев получил более 2 тыс. единиц тяжелых вооружений и военной техники.