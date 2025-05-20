«Искандер» испепелил лагерь подготовки спецназа ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ракетой «Искандер» уничтожили лагерь подготовки спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

По данным источника, российские войска нанесли ракетный удар по скоплению украинских военнослужащих в районе города Шостки. Как видно на кадрах, атаке подверглись военные, перемещавшиеся огромным строем по территории лагеря. Уточняется, что уничтожены до 70 человек, десять автомобилей и склад боеприпасов ВСУ.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»), комментируя данное видео, пишет, что российские военные испепелили противника.

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