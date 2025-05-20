Италия передаст Киеву сотни списанных БТР

Правительство Италии согласовало 11-й пакет военной помощи Украине, включающий 400 американских бронетранспортеров М113, боеприпасы и систему ПВО Samp/T. Об этом сообщает Il Messaggero.

Как отмечает издание, М113, которые уже поставлялись Украине правительством Марио Драги в 2022 году, были снова запрошены украинской армией для перевозки пехоты. Кроме того, Италия может продолжить оказывать Украине «спутниковую поддержку для наблюдения за перемещениями российских войск, используя воздушно-космическую сеть в координации с НАТО», подчеркивается в статье.

Il Messaggero подчеркивает, что ВСУ получат от Италии списанные БТР. М-113 были разработаны в середине 1950-х годов и впервые испытаны армией США во время войны во Вьетнаме. Хотя эти бронированные машины сильно устарели, украинцы считают их важнейшим средством для пересечения лесов и крутых склонов, отмечается в статье.

В ЕС захотели ежегодно отправлять оружие Украине

Ранее глава Минобороны Норвегии Туре Сандвик сообщил, что Украина получит все обещанные Осло истребители F-16 до конца 2025 года. По словам Сандвика, передача истребителей Киеву идет по плану. Однако после диалога с Украиной «из соображений оперативной безопасности» в Осло решили не разглашать, сколько именно F-16 было передано в дар. В 2024-м премьер Норвегии Йонас Гар Стере сообщал, что Киев получит от Осло шесть F-16.