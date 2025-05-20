В Румынии подписали закон, позволяющий сбивать БПЛА в стране

Врио президента Румынии Илие Боложан утвердил законопроект, который усиливает и упорядочивает контроль за беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве страны. В случае возникновения угрозы законопроект предусматривает возможность их уничтожения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

В конце декабря прошлого года правительство Румынии поддержало закон, который направлен на защиту воздушного пространства страны от беспилотных летательных аппаратов. В феврале текущего года парламент также одобрил этот законопроект.

В сообщении, опубликованном на сайте администрации президента, говорится, что указ о промульгации закона о контроле за использованием национального воздушного пространства уже подписан.

В соответствии с проектом закона, предусмотрены различные сценарии, при которых воздушное судно, пилотируемое или беспилотное, «осуществляет полет в воздушном пространстве страны без разрешения». К таким ситуациям относятся: несанкционированный полет, отклонение от ранее согласованного маршрута, отключение систем идентификации, полет в зонах с ограниченным доступом, проведение аэрофотосъемки без разрешения Министерства обороны, полет беспилотного летательного аппарата, представляющий серьезную и неизбежную угрозу для задач Министерства обороны или организаций, подведомственных Министерству транспорта.