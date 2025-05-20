Индия и Пакистан согласились отвести войска

Lenta.ruиещё 1

Индия и Пакистан пришли к соглашению, согласно которому отведут войска на позиции мирного времени к концу мая.

Индия и Пакистан согласились отвести войска
© Lenta.ru

Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пакистанский источник.

«Войска будут отведены на позиции, которые они занимали до начала конфликта, к концу мая», — сказал собеседник агентства.

Отношения между странами обострились после теракта в контролируемом Индией регионе Джамму и Кашмир, в ходе которого боевики открыли огонь по туристам. В ответ Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур» и нанесли удары по расположенным на территории Пакистана лагерям террористов.

10 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что убедил стороны конфликта согласиться на прекращение огня.

Военные новости
Дональд Трамп
Пакистан
Индия
Соединенные Штаты