На Украине предложили политзаключенным попасть в список обмена пленными с РФ

На Украине планируют внести в список для предстоящего масштабного обмена пленными с Россией граждан Украины, которые были обвинены в государственной измене, сепаратизме и коллаборационизме. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», передает РИА Новости.

Как отмечается, накануне крупнейшего обмена пленными 1000 на 1000 в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по определенным статьям. По данным, полученным от источников, те, кому поступают подобные предложения, в основном являются гражданами Украины. Среди них можно выделить предпринимателей, несовершеннолетних «фотографов» мест прилетов и военных объектов, поджигателей автомобилей, идейных сторонников России и тех, кого подставили. Среди «политических» граждан России лишь незначительная часть, утверждает собеседник.

Ранее глава РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без каких-либо предварительных условий. Это предложение было озвучено в Стамбуле 15 мая. В ходе этих переговоров, как отметил российский президент, возможно достижение соглашения о прекращении огня.

Мединский анонсировал обмен пленными по формуле 1000х1000

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к серьезному и долгосрочному поиску путей мирного урегулирования. По его словам, цель этих переговоров — устранение причин конфликта и защита интересов России.