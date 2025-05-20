Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым морем

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в Минобороны России.

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Отмечается, что на отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали истребители иностранных государств.

— Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — передает Telegram-канал МО РФ.

Истребители F-35, охраняющие воздушное пространство Североатлантического альянса в Эстонии, осуществили сопровождение трех российских самолетов, которые пролетали над Балтийским морем. Уточняется, что российские самолеты были сопровождены над международными водами до границы зоны НАТО.

Командование воздушно-космической обороны США NORAD продемонстрировало, как Су-35 отогнал американский самолет от сопровождаемых Ту-95МС. Ролик был опубликован на странице NORAD в соцсети X с комментарием генерала ВВС США Грегори Гийо.

Ранее в ВС Франции сообщили, что российский истребитель Су-35 совершил опасное сближение с французским дроном Reaper в международных водах Восточного Средиземноморья.