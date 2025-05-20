"Уралвагонзавод" покажет в Минске танк Т-90МС, ТОС-1А "Солнцепек" и УБИМ

Концерн "Уралвагонзавод" Госкорпорации Ростех на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025, которая пройдет в Минске с 21 по 24 мая, представит на своем стенде модернизированный танк Т-90МС в экспортном облике, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ).

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Как сообщили в пресс-службе концерна, техника в виде макетов в масштабе 1:10 будет демонстрироваться на стенде Уралвагонзавода в составе экспозиции Рособоронэкспорта.

Танк Т-90МС аналогично серийному танку Т-90М "Прорыв", который поставляется в российскую армию, прошел дополнительную модернизацию с учетом опыта специальной военной операции. Танк оснащен модульной всеракурсной защитой корпуса и башни от основных современных противотанковых средств, включая беспилотники и барражирующие боеприпасы. Кроме того, он оборудован динамической защитой, решетчатыми экранами, средствами радиоэлектронного противодействия дронам. Предусмотрена установка комплекса активной защиты и комплекта дополнительной защиты для действий в городских условиях.

УБИМ предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе на радиоактивно зараженной местности. Машина прокладывает пути и проходы в каменных и лесных завалах, засыпает рвы и выполняет множество других задач. Масса - до 55 тонн - позволяет обеспечить ей повышенную эффективность.

Уникальность инженерной машины УБИМ в том, что она совмещает в себе функции сразу трех единиц техники - бронированную ремонтно-эвакуационную, машины разграждения и разминирования. Высокая степень защищенности и мобильности делает ее универсальным инструментом для сопровождения войск в условиях конфликтов любой интенсивности.

Универсальная бронированная инженерная машина оснащена бульдозерным оборудованием с изменяемым положением крыльев отвала и сменным рабочим оборудованием. В частности, на ней установлен гидравлический молот вместо экскаваторного ковша. Кроме того, в ее состав входят тяговая и вспомогательная лебедки, а также комплект средств для преодоления минно-взрывных заграждений. Высокую эффективность применяемого оборудования обеспечивает электронная система управления с функцией контроля и диагностирования основных параметров. УБИМ имеет высокий уровень защищенности и живучести. В конструкции предусмотрена установка двух комплектов модульной защиты надстройки корпуса - повышенной защиты от обычных средств боевого воздействия и противорадиационной защиты.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" на сегодняшний день является одним из наиболее грозных видов современного российского вооружения. Температура в эпицентре взрыва достигает 2 тысяч градусов. За последние несколько лет проведена значительная модернизация боевой машины ТОС-1А, в том числе на нее установили средства защиты от дронов и дополнительные бортовые экраны.