Бельгия захотела отправить войска на Украину сразу после заключения перемирия
Бельгийская сторона может отправить своих военных на украинскую территорию сразу после заключения перемирия, заявил бельгийский министр обороны Тео Франкен.
«Мы готовы в составе «коалиции желающих» вместе с Британией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия», – цитирует Франкена ТАСС.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС нужно быть готовым к моменту, когда Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня.