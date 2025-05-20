Бельгия захотела отправить войска на Украину

Бельгийская сторона может отправить своих военных на украинскую территорию сразу после заключения перемирия, заявил бельгийский министр обороны Тео Франкен.

«Мы готовы в составе «коалиции желающих» вместе с Британией и Францией начать действовать на украинской земле сразу после заключения перемирия», – цитирует Франкена ТАСС.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС нужно быть готовым к моменту, когда Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня.