Хуситы останутся у власти: США меняют тактику действий

Министр обороны США Пит Хегсет признал, что американским силам не удалось полностью уничтожить йеменских хуситов, и заявил об отказе Америки от траты всего своего времени и ресурсов на смену режима в Йемене. Об этом сообщает Defapress со ссылкой на интервью Хегсета Fox News.

Глава Пентагона подчеркнул, что главной целью недавней серии операций США в Красном море было заставить хуситов сдаться. Он заявил, что сейчас американские корабли могут проходить через Баб-эль-Мандебский пролив «с большей свободой».

«Мы не можем тратить время на борьбу с хуситами в одиночку и пренебрегать нашими главными интересами и приоритетами, которыми являются Иран и Китай», - отметил Хегсет.

По его словам, в мире, где у США были бы неограниченные военные ресурсы и не было бы других приоритетов, кроме Китая, «смена режима в Йемене была бы благом».

Он добавил, что президент США Дональд Трамп «очень четко» изложил свою позицию относительно ответа на атаки хуситов. Трамп предупредил, что нацеливание на американские корабли повлечет серьезные последствия.

Говоря о растущем внимании Вашингтона к Азиатско-Тихоокеанскому региону, Хегсет отметил: «Соединенные Штаты не забыли Европу и Ближний Восток, и, уделяя внимание этим регионам, они переместили свой стратегический фокус на Индо-Тихоокеанский регион».

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В 2023 году йеменские хуситы пообещали атаковать корабли в Красном море, как-либо связанные с Израилем, назвав это ответом на войну в Газе. Серии атак с использованием ракет и беспилотников продолжались с ноября 2023-го, многие компании приостановили рейсы через Красное море.

Шестого мая 2025 года Трамп заявил, что йеменские хуситы «капитулировали». По его словам, движение больше не хочет воевать, поэтому США прекращают удары по позициям хуситов. Позже глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что США и йеменские хуситы договорились о прекращении огня при посредничестве Омана.