Украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку ночного прорыва на территорию Курской области через село Волфино. Об этом во вторник, 20 мая, сообщает Shot.

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По его данным, шесть диверсантов подорвались на противопехотной мине ТМ-62.

Отмечается, что украинские военные проводили разведку в районе села, намереваясь в дальнейшем перебросить туда дополнительные силы. Одновременно с этим участок границы подвергся обстрелу из стрелкового оружия с украинской стороны, что, предположительно, было сделано для вытеснения российских военнослужащих с окраины населенного пункта.

Силы российских пограничников смогли отразить атаку. По информации Telegram-канала, на данный момент территория Курской области полностью очищена от противника.

Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев ранее заявил, что во время оккупации территории Курской области Вооруженные силы Украины совершили несколько десятков тысяч военных преступлений.

19 мая сообщалось, что российские операторы ударных FPV-дронов уничтожили несколько танков и группу пехоты Вооруженных сил Украины во время одной из их попыток перейти государственную границу с Россией.