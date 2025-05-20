В Эстонии стартовала масштабная программа по приобретению ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на общую сумму 400 миллионов евро в течение семи лет. Об этом сообщает ekspress.delfi.ee со ссылкой на Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK).

Стратегия, рассчитанная до 2031 года, нацелена на повышение уровня защищенности государства в свете новых геополитических реалий и с учетом уроков, извлеченных из украинского конфликта.

Как сообщил Рамиль Липп, представляющий RKIK, задача программы — привлечь как можно больше исполнителей, предлагающих разнообразные типы ударных беспилотных летательных аппаратов, включая FPV-дроны, барражирующие боеприпасы и разведывательные БПЛА. По его словам, события на Украине продемонстрировали, насколько беспилотники важны в современных военных конфликтах». Он также отметил, что Эстония стремится к тому, чтобы иметь возможность выбирать подходящие решения для различных ситуаций.

В рамках закупок планируется приобретение как готовых платформ, так и технологий, необходимых для их интеграции в системы противовоздушной обороны и управления войсками.

Эстония решила выпускать множество беспилотников вместе с Украиной

У Эстонии уже есть опыт покупки беспилотных систем. В частности, два года назад Минобороны страны подписало контракт на €100 млн с израильской компанией Israel Aerospace Industries на поставку барражирующих боеприпасов Mini Harop, обеспечивающих высокую точность и огневую мощь для небольших подразделений.