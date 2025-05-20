Переговоры в тупике: Израиль продолжает оставаться в Дохе под давлением США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской переговорной группе остаться в Дохе как минимум еще на один день, несмотря на тупиковую ситуацию в переговорах с ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на эфир канала Kan.

Источники израильских СМИ в правительстве заявили, что Нетаньяху принял такое решение в попытке продемонстрировать, что Израиль не является препятствием на переговорах. Ранее появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа начала оказывать давление на Израиль с целью разблокировать доставку гуманитарной помощи в Газу.

По данным источника The Washington Post, «люди Трампа дают Израилю понять, что бросят его, если он не прекратит войну». Нетаньяху сообщил, что Израиль планирует взять под контроль Газу, возобновив «минимальные» поставки помощи. Он назвал потенциальный массовый голод в Газе «красной линией», которая может стоить Израилю поддержки со стороны США.

«Мы остаемся [на переговорах в Дохе - прим.ред.], чтобы не оскорблять Соединенные Штаты. Будет нехорошо, если Израиль покинет Доху раньше ХАМАСа», - заявил неназванный израильский чиновник.

Израиль будет ждать ответа ХАМАС на предложение, основанное на концепции спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Концепция включает освобождение десяти заложников в Газе в обмен на 45 дней прекращения огня.

По словам Нетаньяху, «самые близкие друзья Израиля в мире», включая американских политиков, сказали ему, что они непоколебимы в своей поддержке Израиля, но не могут «вынести картины массового голода». Другие западные союзники, включая Британию, Канаду и Францию, осудили решение Израиля расширить военные операции в Газе и пригрозили «конкретными действиями».

Пятого мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что «усиливает давление» с целью возвращения заложников и разгрома палестинского движения ХАМАС. В ЦАХАЛ пообещали проводить операции в новых районах Газы и «уничтожить всю инфраструктуру» ХАМАС над и под землей.

Кабинет безопасности Израиля под руководством Нетаньяху одобрил постепенное расширение наступления в Газе. Для этого планируется призвать десятки тысяч резервистов.

AlArabiya: ХАМАС начало непрямые переговоры с Израилем в Дохе без условий

Шестого мая высокопоставленный представитель ХАМАС Басем Наим заявил, что движение больше не видит смысла продолжать переговоры с Израилем. Он призвал мировое сообщество оказать давление на Нетаньяху.

Со 2 марта Израиль блокирует поступление продовольствия, топлива и другой гуманитарной помощи в Газу. Израильские военные возобновили наступление 18 марта, завершив двухмесячное перемирие.