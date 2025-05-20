Военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц рассказал, что российские военные отразили попытку масштабной атаки ВСУ на поселок Теткино в Курской области. Он сообщил, что поддерживаемые бронетехникой силы ВСУ были вовремя выявлены и остановлены - дронами и артиллерией.

Телеканал «Царьград» сообщает, что речь идет об одной из самых крупных массированных атак за все время СВО. По данным канала, в нападении принимали участие несколько десятков штурмовиков ВСУ под прикрытием семи единиц бронетехники НАТО.

«Атака захлебнулась. Тем не менее вэсэушники с упорством, достойным лучшего применения, продолжают бросать в мясорубку под Теткино все новые подразделения», - подчеркнул Коц.

Он указал, что на курско-сумском участке продолжаются приграничные бои. По словам Коца, группировка ВС РФ «Север» «глубоко вклинилась» на территорию ВСУ и взяла под свой контроль село Марьино, обойдя с юга Юнаковку. Корреспондент заявил, что во время вторжения в Курскую область войска и техника ВСУ переправлялись именно через этот населенный пункт.

«Царьград» отмечает, что ВСУ также предприняли ряд безуспешных попыток прорваться через государственную границу России на других участках. Все эти попытки осуществлялись небольшими группами украинских пехотинцев без поддержки бронированной техники и были отражены, подчеркнул телеканал.

Минобороны РФ 13 марта объявило об освобождении курского города Суджа и еще нескольких населенных пунктов. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские силы завершают разгром группировки ВСУ на курском направлении. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину, что операция по освобождению Курской области завершена.