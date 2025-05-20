Помощь НАТО привела к военной отсталости Украины

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НАТО ограничило военный потенциал Украины, пытаясь превратить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в «миниатюрную европейскую армию», что фактически снизило ее обороноспособность. Об этом пишет американский журнал The National Interest (NI).

Помощь НАТО привела к военной отсталости Украины
© globallookpress.com

Издание отмечает, что Украине оказали медвежью услугу, заставив ее стать миниатюрной европейской военной силой.

«Если бы Украина была предоставлена самой себе, она нашла бы для себя наилучший путь вперед — как для своей страны, так и для диспозиции своих вооруженных сил», — говорится в статье.

Отмечается, что вместо того, чтобы разрабатывать собственные военные решения, страна стала полагаться на западные технологии и стандарты. Это, в свою очередь, снизило способность Вооруженных сил Украины быстро адаптироваться к изменениям на поле боя.

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Ранее сообщалось, что многие страны Европы, состоящие в НАТО, в частности, Германия, Дания, Чехия и Польша, передали Украине большое количество военной техники и боеприпасов на безвозмездной основе, в результате их собственные склады опустели.

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