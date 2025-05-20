В США заявили, что ВСУ не способны сдержать российское наступление по всему фронту
Американский военный аналитик и политолог Марк Слебода в своем YouTube-канале заявил о неспособности ВСУ противостоять наступательным действиям российской армии по всему фронту.
По оценке эксперта, российские войска продолжают систематическое продвижение на всех операционных направлениях, тогда как попытки украинской стороны организовать эффективные контратаки не приносят желаемых результатов.
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Слебода подчеркивает значительное превосходство наступательного потенциала российских войск над оборонительными возможностями ВСУ. Особое внимание аналитик обращает на критическую ситуацию в украинской армии, связанную с острым дефицитом личного состава и боеприпасов.
В своем анализе американский эксперт приходит к выводу, что Россия уже одержала победу в войне на истощение. Российские военные продолжают выявлять слабые участки украинской обороны, создавая угрозу прорывов и возможного окружения ВСУ с последующим нарушением их логистического обеспечения. Такая тактика, по мнению Слебоды, демонстрирует стратегическое преимущество российской армии в текущей фазе боевых действий.
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