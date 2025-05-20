Американский военный аналитик и политолог Марк Слебода в своем YouTube-канале заявил о неспособности ВСУ противостоять наступательным действиям российской армии по всему фронту.

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По оценке эксперта, российские войска продолжают систематическое продвижение на всех операционных направлениях, тогда как попытки украинской стороны организовать эффективные контратаки не приносят желаемых результатов.

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Слебода подчеркивает значительное превосходство наступательного потенциала российских войск над оборонительными возможностями ВСУ. Особое внимание аналитик обращает на критическую ситуацию в украинской армии, связанную с острым дефицитом личного состава и боеприпасов.

В своем анализе американский эксперт приходит к выводу, что Россия уже одержала победу в войне на истощение. Российские военные продолжают выявлять слабые участки украинской обороны, создавая угрозу прорывов и возможного окружения ВСУ с последующим нарушением их логистического обеспечения. Такая тактика, по мнению Слебоды, демонстрирует стратегическое преимущество российской армии в текущей фазе боевых действий.

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