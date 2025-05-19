На Украине заявили о согласовании плана обмена пленными с Россией

Пошаговый план реализации договоренности Украины и России по обмену пленными в формате «1000 на 1000» согласован. Об этом у себя на странице в Facebook* заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

Он указал, что 18 мая по поручению Владимира Зеленского состоялось заседание Координационного штаба по делам военнопленных. Участниками встречи стали представители Минобороны, Главного управления разведки, СБУ, Службы внешней разведки, МВД и аппарата уполномоченного по правам человека.

«Согласован пошаговый план реализации соглашения-с учетом аспектов безопасности, гуманитарных и логистических аспектов. Утверждены задачи на ближайшие дни», — написал Умеров.

Он отметил, что обмен пленными с РФ «требует скоординированных действий всех ответственных государственных структур».

Напомним, что договоренность об обмене военнопленными по формуле 1000 на 1000 была достигнута во время российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая. На следующий день, 17 мая, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что РФ уже приступила к формированию соответствующего списка.

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