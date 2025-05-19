Уволенный командир ВСУ рассказал, что не понравилось Зеленскому

Командир 59-й штурмовой бригады ВСУ Богдан Шевчук, снятый с должности в середине мая, заявил, что причиной его увольнения стала попытка спасти подчиненных от окружения в одном из населенных пунктов. Его комментарий передают украинские СМИ.

По словам Шевчука, в сложной обстановке он принял решение самостоятельно отвести подразделения с позиций, чтобы избежать окружения украинских солдат. Однако это решение не устроило ни украинского лидера Владимира Зеленского, ни главкома ВСУ Александра Сырского.

«И решили меня снять с должности», — отметил Богдан Шевчук, его слова приводит издание «Страна.ua».

Экс-командир также пояснил, что причиной дисциплинарных мер стало именно удержание конкретного населенного пункта. Он добавил, что, если бы дал приказ только на отступление из лесопосадки, то подобных последствий для своей военной карьеры мог бы избежать.

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Ранее Шевчука неоднократно критиковали внутри ВСУ за проведение так называемых «мясных штурмов» и жесткое отношение к личному составу. А в середине мая Сырский решил сменить его из-за больших потерь в бригаде под Красноармейском (украинское название — Покровск, ДНР).