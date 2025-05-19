Российские войска начали брать в кольцо группировку ВСУ в ДНР

Российские войска формируют кольцо для группировки Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, армия России наступает на Константиновку с трех сторон: от Часова Яра, Новооленовки и Дзержинска (украинское название — Торецк).

«Так что сжимается еще не сформировавшееся кольцо вокруг Константиновки, и сейчас украинская группировка, которая находится в районе Константиновки, должна сражаться сразу с трех сторон. То есть и основной удар, и по флангам — везде идет наступление российской армии», — рассказал военный в отставке.

В понедельник, 19 мая, Минобороны России сообщило, что российские войска заняли Новооленовку в ДНР. Отмечается, что бои за населенный пункт вели бойцы группировки войск «Центр».