В Курской области у границы остаются десятки единиц подбитой техники НАТО. О ее скоплении стало известно из публикации РИА Новости.

На опубликованных кадрах видно, что среди остающейся в приграничье техники — танк Leopard и бронетранспортеры западного производства, на которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) заходили в Курскую область, с разбитыми стеклами и серьезными механическими повреждениями корпуса.

Видео снято в селе Николаев-Дарьино, расположенном на границе с Украиной. По данным агентства, противник в населенном пункте оказывал серьезное сопротивление. Российские военные, в основном — десантники, наносили удары по скоплению техники и живой силы ВСУ. Уточняется, что помимо техники, в приграничье остаются тела украинских солдат.

Ранее командир 22-го мотострелкового полка с позывным Апостол рассказал о найденных после освобождения Курской области трофеях ВСУ. В их числе — вооружение стран НАТО, а также запакованный индивидуальный рацион питания шведского производства.