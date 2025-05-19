Стало известно основное направление боевых действий ВС России в Донбассе

Покровск и Константиновка являются основным направлением боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«На текущем этапе операции в Донбассе фиксируется перераспределение центра тяжести боевых действий в направлении Покровска и Константиновки», — указано в сообщении.

Отмечается, что тактика Вооруженных сил (ВС) России сохраняет свою архитектуру и заключается в изолировании района боевых действий через отсечение логистики. Удары, как пишет канал, скорее приходятся по узлам снабжения, маршрутам ротации и тыловой инфраструктуре.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВС России продвигаются на краснолиманском направлении.