Стало известно о росте деморализации командиров ВСУ в Сумской области

Из-за ошибок командования и высоких потерь среди командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области наблюдается рост деморализации. Об этом стало известно из сообщения источника в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

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«Нарастает деморализация среди командиров. Один из командиров батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ написал рапорт об увольнении, обвинив командование в бессмысленных потерях и некомпетентности», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что высокие потери привели к тому, что многие подразделения успели трижды полностью сменить личный состав.

Ранее стало известно, что при обороне населенного пункта Беловоды в Сумской области были уничтожены сотни бойцов 67-й бригады ВСУ. Отмечается, что ранее бригада была частью «Правого сектора» (признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена).