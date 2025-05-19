CNN: Трамп объявит о плане создания «Золотого купола»

Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни должен объявить о выбранном им плане создания системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты страны от ударов большой дальности. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

По данным источников издания, Пентагон уже представил Трампу несколько вариантов проекта «Золотой купол». И выбор главы государства «в конечном итоге определит дальнейший путь финансирования, разработки и внедрения системы противоракетной обороны космического базирования в течение следующих нескольких лет».

«Какой бы вариант ни выбрал Трамп, он будет недешевым. В оборонном бюджете следующего года на систему заложено 25 миллиардов долларов, но бюджетное управление Конгресса подсчитало, что США придется потратить более 500 миллиардов долларов в течение 20 лет на разработку жизнеспособного «Золотого купола»», - говорится в статье.

Напомним, что в марте 2025 года президент США Дональд Трамп потребовал в короткие сроки разработать многоуровневую систему обороны «Золотой купол», которая сможет защитить страну от ракетных ударов большой дальности. При этом эксперты отмечали, что все обсуждения системы на начальном этапе носили чисто концептуальный характер, что делало невозможным прогнозирование будущих расходов.