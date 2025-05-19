«Литва исчезнет»: эксперт о призыве Грибаускайте не бояться ядерного оружия РФ

Газета.Ru

Военный эксперт Алексей Анпилогов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что бояться ядерного оружия (ЯО) России не стоит. По мнению специалиста, бывшая глава республики не осознает последствий применения ЯО.

«Литва исчезнет»: эксперт о призыве Грибаускайте не бояться ядерного оружия РФ
© Газета.Ru
«Взрыв состоящего у нас на вооружении заряда мегатонного класса приведет к тому, что такая страна, как Литва, просто прекратит свое существование — как общность, как государство и даже как нация. Потому что тот ущерб, который наносит ядерное оружие, реально делает его самым мощным фактором среди всех видов оружия массового поражения», — сказал Анпилогов.

Он добавил, что опасным является и то, что ответственное отношение современных ядерных держав к использованию такого оружия не вызывает должного понимания в странах ЕС.

13 мая Грибаускайте призвала европейские страны не бояться ядерных сил РФ. По ее словам, научно-технический прогресс сегодня позволяет создавать оружие гораздо опаснее, в связи с чем возникает «совсем другой характер войны».

При этом американский журнал National Interest признал, что страны Запада не обладают серьезной защитой от российской гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник».

Военные новости
ЕС
Россия
Литва