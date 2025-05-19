Эксперты оценили возможные последствия удара «Орешником» по Литве

Ущерб, который наносит ядерное оружие, делает его самым мощным среди всех видов оружия массового поражения, а возможный удар по Литве может привести к ее уничтожению. К такому выводу пришли эксперты, слова которых приводит «Царьград».

Ранее экс-президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о том, что не стоит бояться российского ядерного оружия, и назвала устаревшей доктрину ядерного сдерживания. Политик отметила, что сейчас существует «множество других угроз, которые более опасны» и «ядерный зонтик не поможет».

Однако, по словам военного эксперта Алексея Анпилогова, взрыв состоящего на вооружении России заряда мегатонного класса может привести к тому, что Литва просто прекратит свое существование.

«Тот ущерб, который наносит ядерное оружие, реально делает его самым мощным фактором среди всех видов оружия массового поражения», - заметил аналитик.

В свою очередь эксперт Илья Головнев обратил внимание на то, что новейший ракетный комплекс «Орешник», имеет до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый и достаточно одной такой ракеты, чтобы уничтожить не только здание литовского Минобороны, но и то, что находится в радиусе нескольких километров.

«Более того, прицельное попадание даже двух или четырех индивидуально наводимых боевых блоков «Орешника» полностью выведет из строя всю бункерную инфраструктуру, включая узлы связи, системы жизнеобеспечения и прочее», - заметил он.

При этом «Орешник» не является тактическим ядерным оружием, которое дает небольшую взрывную волну и сравнительно небольшое радиоактивное заражение. А удар одной ядерной ракетой мощностью 750 кт, которую способен нести «Сармат», приведет к тому, что радиус поражения составит более 5 км и все, что окажется в зоне поражения, будет уничтожено, отметил Головнев.

Путин назвал следующие цели для «Орешника»

В свою очередь военный эксперт Алексей Анпилогов констатировал, что когда ответственное отношение современных ядерных держав к использованию ядерного оружия, которое демонстрирует Россия, не вызывает должного понимания - это очень опасная тенденция.

«Не стоит кому-либо ставить на кон судьбу своей страны в стремлении проверить, насколько сейчас изменился фактор применения ядерного оружия», - считает он.

Ранее польский президент Анджей Дуда призвал США переместить ядерное оружие на территорию Польши в качестве сдерживающего фактора в отношении России. Перед этим польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Варшава «серьезно обсуждает» с Парижем защиту Польши французским ядерным зонтиком.