Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает ухудшаться на фоне продвижения российских войск.

Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на украинских военных.

«Ситуация в зонах боевых действий становится все более напряженной и только ухудшается», — заявил лейтенант ВСУ Павел Величко, чья позиция расположена недалеко от российской границы.

19 мая британский политический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что украинские вооруженные силы оказываются в условиях, вынуждающих их отступать, из-за серьезной нехватки личного состава и артиллерийских боеприпасов. По его мнению, российские силы продолжают наращивать темпы наступления, в то время как подразделения ВСУ не справляются с задачей сдерживания противника. Меркурис отметил, что украинская армия испытывает острую перегрузку на фоне ограниченных человеческих и материальных ресурсов.