Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что в последние дни украинским силам приходится отступать из-за нехватки живой силы и боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Меркуриса.

В то же время Россия наступает «все быстрее и быстрее», заявил эксперт. ВСУ не способны сдержать россиян, подчеркнул Меркурис.

Ранее Меркурис заявил, что ВСУ сталкиваются с проблемами по всей линии соприкосновения. Он считает, что в ближайшее время украинские солдаты будут все чаще уклоняться от боев и в итоге бросят оружие.

Как отмечал британский аналитик, если в ближайшие месяцы Вашингтон и Москва не достигнут понимания на переговорах, США все же введут санкции против России, но в то же время отстранятся от конфликта на Украине.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл угрозу прекращения поставок оружия Украине «самым мощным рычагом воздействия» президента США Дональда Трампа. Когда Конгресс США отказался одобрить дополнительную помощь Киеву более года назад, ВСУ быстро столкнулись с нехваткой артиллерийских боеприпасов и средств ПВО.