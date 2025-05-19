Неправильная тактика Вооруженных сил Украины стала причиной потерь переданных Киеву американских танков M1A1 Abrams в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет 19FortyFive.

«Это произошло не из-за каких-либо недостатков танка, а из-за тактики», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что военнослужащие ВСУ «не понимают, как американцы воюют и используют свою бронетехнику». В зоне СВО танки действовали в одиночку, поэтому они становились легкой добычей для российских ракет и беспилотников, добавил автор статьи.

В начале мая издание Military Watch Magazine писало, что с сентября 2023 года Киев получил от зарубежных партнеров 31 танк M1A1 Abrams. Российские войска уничтожили или сильно повредили 20 из них. Как отметили авторы статьи, бойцы Вооруженных сил РФ наносили удары по западной технике с помощью дронов-камикадзе и артиллерийских орудий.

Обозреватели добавили, что в эффективности данных танков усомнились даже украинские военнослужащие. Они жаловались на уязвимость M1A1 Abrams перед российскими противотанковыми средствами и на ненадежность их электронных компонентов.