Польша провела учения НАТО возле границы с Россией

Вооруженные силы Польши и НАТО начали масштабные маневры, задействовав 3 тыс. военных и 600 единиц техники вблизи Калининградской области.

Польский Генштаб сообщил, что на полигоне Ожиш в 70 километрах от российской границы проходят тактические учения Dzielny Dzik 25 («Отважный кабан – 25»), передает ТАСС. В маневрах участвуют военнослужащие из Литвы, США, Чехии, Румынии и Швеции совместно с польскими войсками.

Согласно заявлению Генштаба, «повышение оперативного взаимодействия подразделений НАТО в боевых условиях как днем, так и ночью независимо от погоды и местности является основной целью учений». Уточняется, что это крупнейшие в 2024 году учения шестнадцатой механизированной дивизии Польши. В маневрах задействованы три тысячи военных, шестьсот единиц техники, включая танки K2, гаубицы K9, истребители F-16, Gripen, Eurofighter и беспилотники FlyEye. По данным интернет-портала Polska Zbrojna, учения продлятся до конца мая и охватят не только полигон Ожиш, но и другие территории Варминьско-Мазурского воеводства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что вся совместная деятельность между Россией и Польшей на границе Калининградской области полностью прекращена. Польша направила 1,5 тыс. пограничников к границе с Белоруссией. Претендент на пост президента в Польше от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен выступил за закрытие границ для мигрантов-мусульман.