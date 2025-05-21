Алаудинов рассказал о ситуации в Гуево

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что ВС РФ уничтожили почти все силы ВСУ, пытавшиеся захватить село Гуево в Курской области. Его слова передает РИА Новости.

«Противник бросил достаточно серьезные силы на то, чтобы взять Гуево и Глушковский район. Как вы видите, это ему не удалось, он понес очень большие потери. Почти все ресурсы, которые были заброшены на то, чтобы взять Глушковский район, уничтожены», — поделился Алаудинов.

По словам военного, украинские войска планировали окружить Глушковский район и изолировать его вдоль реки Сейм. Киев намеревался использовать ситуацию на переговорах с Москвой.

До этого Алаудинов заявил, что целью специальной военной операции (СВО) на Украине является противодействие противникам, угрожающим безопасности России.

По его словам, в ходе СВО российская армия смогла доказать, что военный блок НАТО далек от той силы и мощи, которая декларировалась прежде. Командир «Ахмата» подчеркнул, что никакая техника Североатлантического альянса не способна сломить Вооруженные силы РФ.