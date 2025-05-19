Белоусов сообщил о значительных потерях ВСУ на шахтерском направлении

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Вооруженные силы Украины несут большие потери на шахтерском направлении, бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уверенно двигаются вперед, почти 4 тыс. из них получили госнаграды за освобождение 7 населенных пунктов.

Белоусов сделал заявление о значительных потерях ВСУ
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Об этом сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме по случаю освобождения населенного пункта Богатырь в ДНР.

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"Сегодня вы уверенно продвигаетесь на шахтерском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес значительные потери. За мужество и героизм, проявленные при освобождении 7 населенных пунктов, более 3 800 военнослужащих награждены государственными наградами, а двое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", - сказал глава оборонного ведомства.

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