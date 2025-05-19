Стало известно о полетах истребителя шестого поколения ВВС США

Полеты прототипа истребителя шестого поколения Военно-воздушных сил (ВВС) США проходили еще пять лет назад. Об этом журналу The Aviationist стало известно из подкаста с участием командира 412-го испытательного авиакрыла на авиабазе Эдвардс ВВС США Дугласа Уикерта.

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Офицер заметил, что разработка и испытания самолета программы Next Generation Air Dominance (NGAD) следовала той же логике, что и развитие программ YF-22 и YF-23, которые привели к созданию в 1990-х годах первого в мире истребителя пятого поколения F-22.

По словам бригадного генерала, истребитель шестого поколения F-47 сможет проникать в те области воздушного пространства, куда не может попасть самолет пятого поколения F-35, а первым его получит авиабаза Эдвардс.

Ранее издание Defense News заметило, что F-47 будет иметь боевой радиус действия более 1000 морских миль, улучшенные возможности малозаметности и сможет летать со скоростью более 2 чисел Маха.

В марте The Aviationist сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для ВВС США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.