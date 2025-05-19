Подразделения группировки российских войск «Запад» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Кракен» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

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Отмечается, что российские бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Глущенково, Новый Мир, Новоосиново Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Карповка, Кировск Донецкой народной республики и Новоегоровка Луганской народной республики.

Помимо станции «Кракен», украинские войска потеряли на этом направлении 230 бойцов, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 американского производства, пять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, а также склад боеприпасов.

15 мая пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль село Торское в ДНР. В боях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Запад».

Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко, ряд формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 70% личного состава в ходе сражений за Торское. Специалист уточнил, что после разгрома командование украинских войск было вынуждено вывести часть отрядов с линии боевого соприкосновения в населенный пункт Красный Лиман. Офицеры ВСУ приняли такое решение для восстановления боеспособности армии.