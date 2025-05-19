Российский военный отбился от дрона ВСУ голыми руками

Стрелок второго мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Иван Полозин рассказал ТАСС, как в населенном пункте Новоалександровка Донецкой Народной Республики (ДНР) в одиночку предотвратил атаку беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Так боец спас четверых сослуживцев.

По словам стрелка, группа российских военных попала под обстрел дронов во время передвижения по открытой местности:

«Нам нужно было преодолеть 300 метров под потенциальным огнем. Укрыться было негде — все вокруг разрушено".

Полозин сообщил: "Мы забежали в ближайший дом, но нас засек вражеский дрон. Отразили несколько атак, но один из БПЛА залетел в окно". Боец добавил: "Я успел ударить его рукой, и он взорвался в полутора метрах от нас».

Благодаря действиям военнослужащего, никто из бойцов не пострадал. Сам военный получил повреждение кисти, но серьезных травм удалось избежать. Этот случай вновь демонстрирует мужество и находчивость российских военных в условиях боевых действий.