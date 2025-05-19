Военный эксперт назвал «плачевным» положение Украины на фронте
На дипломатическом уровне наблюдается «туман войны».
Отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» полковник запаса Геннадий Алёхин.
«Я бы не хотел касаться дипломатических нюансов, туман войны существует и на дипломатическом уровне. Положение Украины на фронте плачевное. Особенно на южнодонбасском участке. Многие, правда, бегут впереди паровоза и говорят, что началась битва за Краматорск и Славянск. Другое дело, что с нескольких направлений мы подходим к этой линии. А это самая укреплённая линия противника на территории ДНР. Но говорить о том, что началась решающая битва, я бы не стал. То же самое на харьковском направлении, особенно купянский участок. Так или иначе он связан с линией ДНР, потому что Изюм, Купянск и Балаклея – это самые важные транспортные логистические маршруты подпитки группировки противника на территории ДНР. Мы её отсекаем. Без отсечения этих транспортных логистических маршрутов со стороны юго-востока Харьковской области решать задачи по линии Краматорск и Славянск будет очень непросто».
Ранее военный эксперт сообщил о продвижении российской армии у Красноармейска.