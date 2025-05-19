В Армении прокомментировали ситуацию с российской военной базой

Армения не обсуждает вывод российской военной базы со своей территории. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян, пишет ТАСС.

На территории Армении, в Гюмри, дислоцирована 102-я российская военная база. Также в Армении несет службу Пограничное управление ФСБ, в соответствии с договором 1992 года.

«Армения сегодня не обсуждает возможность вывода российской военной базы», - заверил Ален Симонян.

При этом ранее депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян заявил о том, что в Баку считают одним из предварительных условий достижения мира в регионе вывод российской военной базы из Армении. По его мнению, Ереван и Баку могли скоординировать этот вопрос, пишет РИА Новости.

13 марта МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. А СМИ со ссылкой на осведомленные источники отмечали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет вынести на референдум проект об изменении Конституции республики, убрав из нее упоминание о Нагорном Карабахе.