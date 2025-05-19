ВС России освободили населённый пункт Марьино в Сумской области
В Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Марьино в Сумской области.
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Марьино Сумской области», — сообщили в российском военном ведомстве.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Богатырь в Донецкой Народной Республике.