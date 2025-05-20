Стало известно о попытке ВСУ срезать выступ у границы Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются срезать выступ у границы Курской области на Теткинском направлении.

Об этом пишет Telegram-канал «Два майора».

«Вчера враг выслал штурмовую группу в направлении границы из Бессаловки. Сообщают о переброске сил противника в Путивльский и Белопольский районы Сумской области, направлении из Киева резервов», — говорится в сообщении.

В Сумской области, тем временем, российские военные взяли под контроль населенный пункт Марьино, который расположен у границы с Белгородской областью и, в частности, близ села Демидовка, которое постоянно атаковали бойцы ВСУ.

В Курской области обнаружили сотни тел солдат ВСУ

Днем ранее, 19 мая, стало известно, что ВСУ предприняли одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков на населенный пункт Теткино в Курской области. Противник пытался вести бои в районе населенного пункта даже в период переговоров России и Украины в Стамбуле 16 мая.