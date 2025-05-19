США решили разместить на базе в Испании эсминец нового поколения

Американский эсминец нового поколения Arleigh Burke Flight III с радаром AN/SPY-6 усилит противоракетную оборону НАТО на базе Рота в южной Испании, пишет Pais.

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Как сообщает газета Pais со ссылкой на испанские и американские источники, США разместят на военно-морской базе Рота эсминец Arleigh Burke Flight III, передает РИА «Новости».

Новый корабль оснащен активным радаром AN/SPY-6, который способен обнаруживать цели вдвое меньшего размера на вдвое большем расстоянии по сравнению с предыдущими версиями. Эта технология значительно повышает эффективность перехвата ракет.

Сейчас на базе в провинции Кадис уже находятся пять американских эсминцев, включая Oscar Austin, прибывший в октябре 2024 года. Ожидается, что шестой корабль новой серии поступит в распоряжение базы в 2026 году, однако точная дата пока не определена.

Эсминцы в Роте составляют часть противоракетной обороны НАТО, а также играют важную роль в стратегии США на Ближнем Востоке. Эти корабли ранее принимали участие в бомбардировках в Сирии, защите судоходства в Красном море от атак со стороны хуситов и перехватах ракет, выпущенных Ираном по Израилю во время обострения ситуации в Газе.

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