Анонсированы испытания "дрононосца" с дальностью полета 7 тысяч км

Пекин собирается провести до конца июня испытания БПЛА Jiu Tian ("Небесная высь"), который сможет нести и запускать с себя до 100 барражирующих боеприпасов или малых дронов, сообщает South China Morning Post (SCMP).

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"Носитель беспилотников" Jiu Tian, как пишет издание, «взлетит на первую миссию к концу июня», и заложит основу для усилий военно-воздушных сил КНР по увеличению дистанции боя их беспилотников.

После первого полета, как отмечается, последует ряд других испытаний до того, как Jiu Tian поступит на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

Максимальная дальность полета аппарата, по информации SCMP, – 7 тыс. км, высота – 15 тыс. м. При этом он может двигаться выше зоны поражения большинства действующих систем ПВО средней дальности. Размах крыльев - 25 м. Jiu Tian может перевозить до 6 тонн грузов или малых БПЛА, включая беспилотники-камикадзе.