ВС России уничтожили три танка Leopard и два БМП Bradley в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации уничтожили три танка Leopard и два БМП Bradley украинской армии в Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Уничтожено 2 БМП M2 Bradley, рассеяно до взвода пехоты (...) Малая Токмачка — результат артобстрела: 3 уничтоженных танка Leopard 1A5», — рассказал подпольщик.

Помимо этого, по его словам, результатом удара ВС РФ стало и уничтожение бункерного укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по украинскому военному аэродрому в Николаеве. Он добавил, что был уничтожен ангар с беспилотниками самолетного типа с реактивными двигателями.