Сельское хозяйство Курской области потеряло 90 миллиардов рублей

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 160 региональных агропромышленных предприятий понесли ущерб на 90 миллиардов рублей в результате атак ВСУ. Как пишет «Независимая газета», власти региона представят план по его восстановлению к июлю 2025 года.

Ранее Хинштейн рассказал, что для компенсации ущерба курским агропредприятиям выделили 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда. Эти средства должны возместить потерю сельскохозяйственных животных. Также власти региона обратились в Минсельхоз РФ с просьбой компенсировать 4,3 миллиарда рублей за неубранные поля. Эти средства поступят ста предприятиям.

Хинштейн подчеркивал, что аграрный сектор – основа экономики приграничных районов Курской области, и именно этот сектор пострадал больше всего. Федеральная программа помощи региону по поручению президента РФ должна включать не только восстановление инфраструктуры, но и меры по социально-экономическому развитию, призванные вернуть людей в Курскую область.

Власти региона продолжают разработку плана по восстановлению пострадавших приграничных районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сумму, которая будет выделена в рамках плана, определят после разминирования территории.

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Также чиновники анонсировали расширение свободной экономической зоны (СЭЗ) Курской области и включении в нее наиболее пострадавших районов. Для резидентов СЭЗ будут доступны льготы по налогам на прибыль и имущество, а также пониженные страховые взносы.

Кроме того, правительство РФ решило продлить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для бизнеса Курской области еще на год. Мера распространяется на организации и ИП, которые работают на приграничных территориях Курской области и в районах, где введен режим контртеррористической операции. Льготы также касаются бизнеса, связанного с сельским хозяйством.