Бойцы ВС РФ рассказали о бегстве ВСУ во время боя за село Богатырь
Российские военные рассказали, что донецкое село Богатырь было взято под контроль, несмотря на множество ловушек, расставленных ВСУ. Один из штурмовиков заявил, что украинские солдаты бежали и бросили оружие НАТО, его комментарий опубликован в Telegram-канале Минобороны РФ.
Штурмовик с позывным Боксер служит на Южно-Донецком направлении спецоперации, где ВС РФ продолжают продвигаться, зачищая лесополосы и позиции ВСУ. Он сообщил, что военные получили задачу продвинуться в сторону населенного пункта Богатырь, зайти и зачистить опорные пункты.
«По дороге в населенный пункт мы обнаружили в лесополосе опорный пункт противника. Соответственно, приняли решение штурмовать. Забросав гранатами, мы туда зашли с прострелом», - рассказал военный.
Он добавил, что в опорном пункте были обнаружены тела солдат ВСУ, оружие из стран НАТО, боеприпасы, карты и средства связи. Позже от командира штурмовикам поступила задача закрепиться в этом опорном пункте.
«Мы движемся вперед, нас постоянно координируют наши командиры, постоянно «птичка» [беспилотник - прим.ред.] летает над нами», - подчеркнул боксер.
Командир взвода с позывным Лео заявил, что ВСУ не ожидали напора российских штурмовиков. По его словам, украинские силы избегают контактного боя и вместо этого применяют дроны.
Помощник гранатометчика с позывным Леший заявил, что военные зачищали дома по разведданным. Пулеметчик с позывным Мишаня добавил, что ВСУ избегают стрелкового боя.
«Как начинам приближаться, в большинстве случаев они бегут, бросая все», - заключил он.
Минобороны России сообщило о переходе села Богатырь под контроль ВС РФ 18 мая. В Минобороны подчеркнули, что это село было мощным укрепленным районом ВСУ в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. Военные отмечали, что ВСУ за сутки потеряли около 1245 военнослужащих и танк.