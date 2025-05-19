Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перебросить силы от Красноармейска (украинское название — Покровск) после взятия Вооруженными силами (ВС) России села Богатырь. Об он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

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Чиновник подчеркнул, что ВСУ могут изменить свою тактику, перебросив силы от Красноармейска (украинское название — Покровск) из-за успехов ВС России и взятия Богатыря.