17 человек погибли в результате военной операции Израиля

Не менее 17 человек погибли, еще десятки были ранены в результате проведения Израилем военной операции в секторе Газа. Об этом со ссылкой на медицинские источники в палестинском анклаве сообщила телекомпания Al Jazeera.

Армия Израиля сообщила о начале наземной операции «Колесница Гидеона» 18 мая. В ЦАХАЛ отметили, что израильские военные нанесли удары как в южной части анклава, так и в северной.

«Медики сообщают, что число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа сегодня утром выросло по меньшей мере до 17 человек», - отмечает телекомпания.

При этом, по данным издания, авиация ЦАХАЛ нанесла удары по фармацевтической лаборатории медцентра в Хан-Юнисе. И еще пять человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Джабалия недалеко от рынка Аль-Фалуджа, отмечается в статье.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа.

5 мая израильский военно-политический кабинет единогласно поддержал план по расширению операции в секторе Газа. Он включает в себя захват и удержание территорий, перемещение гражданского населения в безопасные районы и нанесение массированных ударов.