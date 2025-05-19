«Ростех» рассказал о работе над повышением живучести танков

Российскими специалистами ведется работа над системами активной защиты, которая позволит повысить живучесть танков. Об этом госкорпорация «Ростех» рассказала в Telegram.

Кроме того, российские боевые машины оснащаются разнообразными системами радиоэлектронной борьбы.

«Все эти решения в комплексе обеспечат еще большую безопасность российской бронетехники и повысят ее живучесть на поле боя», — заявили в госкорпорации.

Ранее «Ростех» сообщил о найденных уязвимостях в системе защиты трофейного немецкого танка Leopard 2.

Также в мае госкорпорация рассказала, что эксперты сравнили реальные военно-технические характеристики трофейного танка Leopard 2A6 с Т-90 и пришли к выводу, что более адаптированными к современным боевым действиям серийными танками являются российские Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.