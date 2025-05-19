В Алеппо начались бои между курдами и сирийской армией

В ночь на 19 мая в сирийской провинции Алеппо начались столкновения курдских отрядов «Сирийских демократических сил» (СДС) и правительственных войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала Syria TV.

Военный источник канала в 72-ой бригаде сирийской армии заявил, что СДС атаковали позиции военных в районе плотины Тишрин. Позиции правительственных сил были атакованы на высоте Сириятел.

Собеседник Syria TV утверждает, что в итоге армии удалось восстановить контроль надо двумя опорными пунктами, ранее занятыми курдами. По его словам, после ожесточенных боев на место столкновений были направлены большие колонны с подкреплением для правительственных войск.

В декабре 2024 года вооруженная оппозиция вошла в Дамаск, после чего Башар Асад покинул президентский пост и получил политическое убежище в России. В МИД РФ сообщали, что в результате переговоров Асада с оппозицией он решил покинуть страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

В начале марта 2025 года появилась информация о столкновениях между силами, подчиняющимися новым властям Сирии, и сторонниками Асада. Сообщалось о сотнях погибших в провинциях Тарсус и Латакия. Наиболее ожесточенные перестрелки произошли в городе Джебла, где живут алавиты (представители религиозного направления, к которому принадлежит семья Асада).